В Миассе машина сбила 13-летнего велосипедиста

Фото: ОГИБДД по Миассу

13-летний мальчик пострадал в ДТП в Миассе. Авария произошла вечером 24 августа на улице Богдана Хмельницкого.

Как рассказали в городском отделе ГИБДД, ребенка сбил Renault Logan под управлением 62-летнего мужчины.

13-етний велосипедист ехал через проезжую часть в месте, где пешеходный переход не предусмотрен.

В аварии ребенок получил травмы. Его доставили в больницу.

Ранее 13-летняя велосипедистка попала под колеса иномарки в Челябинске. А в Кыштыме в аварии погиб катавшийся на велосипеде восьмилетний мальчик.

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