В Копейске иномарка сбила мать с младенцем на руках

ДТП случилось на "зебре"
Фото: Михаил ФРОЛОВ
ДТП, в котором пострадали молодая женщина и маленький ребенок, случилось утром 24 августа на проспекте Победы в Копейске.
Hyundai i40 сбил 29-летнюю женщину, которая несла на руках двухгодовалого мальчика.
Как рассказали в копейском отделе ГИБДД, авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Машиной управлял 36-летний мужчина.
При столкновении пострадал ребенок. Он ударился головой. К счастью, обошлось без фатальных травм: врачи назначили малышу амбулаторное лечение.
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