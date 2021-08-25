В Копейске иномарка сбила мать с младенцем на руках

ДТП случилось на "зебре" Фото: Михаил ФРОЛОВ

ДТП, в котором пострадали молодая женщина и маленький ребенок, случилось утром 24 августа на проспекте Победы в Копейске.

Hyundai i40 сбил 29-летнюю женщину, которая несла на руках двухгодовалого мальчика.

Как рассказали в копейском отделе ГИБДД, авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Машиной управлял 36-летний мужчина.

При столкновении пострадал ребенок. Он ударился головой. К счастью, обошлось без фатальных травм: врачи назначили малышу амбулаторное лечение.

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