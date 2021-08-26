Врач-инфекционист: вредные привычки и COVID-19 несовместимы

Известно, что вредные привычки, в том числе курение и употребление алкоголя, могут привести к развитию множества заболеваний. Как наиболее распространенные вредные привычки могут повлиять на организм в период пандемии?Как употребление алкоголя может повлиять на выработку антител при вакцинации от коронавируса? Об этом рассказал Андрей Поздняков, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь».

Как сказывается курение на риске заражения коронавирусом? Как протекает COVID-19 у курильщиков?

В начале пандемии ходил слух, что у курильщиков риск заразиться меньше. Однако масштабных исследований по его проверке не проводилось. В любом случае, превалирующий сейчас в мире Дельта-штамм заражает всех одинаково — и курящих, и некурящих.

Что касается течения COVID-19, все зависит от наличия какой-либо фоновой патологии. Если у курильщика есть проблемы, напрямую связанные с этой привычкой (например, ХОБЛ), то и инфекция будет протекать у него тяжелее, чем у такого же человека, но без данной патологии.

Можно ли употреблять алкоголь при COVID-19? Как это может повлиять на течение заболевания?

При COVID-19 разброс дозы «между терапевтической и токсической»очень мал. При метаболизме этанола в организме возникает последовательно уксусный альдегид, а затем уксусная кислота. Именно альдегид оказывает все действия из симптомокомплекса, именуемого похмельным синдромом. Конкретно при COVID-19 самое печальное из всех проявлений похмелья то, что через некоторое время после употребления алкоголя возникает сгущение крови и усиление тромбообразования. SARS-CoV-2 сам по себе поражает эндотелий сосудов, также вызывая достаточно мощный процесс тромбообразования. Соответственно, употребление алкоголя может усилить этот процесс и утяжелить течение болезни, вплоть до образования тромбов, ведущих к фатальному результату.

Кроме того, практически все среднетяжелые и тяжелые формы COVID-19 сопровождаются поражением печени той или иной степени выраженности. Печень такжеодин из органов-мишеней при злоупотреблении алкоголем. То есть употребление алкоголя усиливает уже имеющееся при COVID-19 поражение печени.

Есть ли ограничения на употребление алкоголя до и после вакцинации от коронавируса?

Употребление алкоголя — стресс для организма в медицинском понимании данного термина. Любая стресс-реакция в течении вакцинального процесса может напрямую повлиять на его результат, то есть на выработку достаточного и адекватного иммунного ответа. Также гриппоподобный синдром, как одно из самых частых, пусть и непродолжительных побочных явлений вакцинации в сочетании с потенциальным похмельным синдромом — так себе сочетание.

Нужно ли соблюдать ограничения по употреблению алкоголя после перенесенного COVID-19?

После тяжелого COVID-19 у пациентов довольно часто остается мало относительно здоровых органов. Постковидный синдром, возникающий у 30-40 % даже после нетяжелых случаев — тоже так себе подарок. Как мы уже рассказывали ранее, до 70% пациентов с постковидным синдромом сталкиваются с нарушением функций легких, включая одышку, невосстанавливающееся насыщение кислородом, сохраняющиеся и даже прогрессирующие изменения, которые видно при инструментальных обследованиях, например, на КТ.Около 20-25% людей с постковидным синдромом сталкиваются с поражением сердца — повреждением его оболочки или миокарда. У 50% наблюдается поражение сосудов. Порядка 25-30% приходится на желудочно-кишечные нарушения, включая нарушения функции печени и поджелудочной железы.

Поэтому — о каком алкоголе вообще идет речь?

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