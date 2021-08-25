«Барышев, с вещами на выход!»: пост с таким ироничным заголовком разместил в своих соцсетях депутат Госдумы

Народный избранник обратился к людям, которые поддерживали его инициативы во время работы в федеральном парламенте.

— Дорогие друзья! Я обращаюсь ко многим тысячам своих соратников и единомышленников — не только к своим землякам и избирателям из Челябинской области, но и ко всем россиянам, кто поддерживал мои законодательные инициативы. Мы вместе добивались справедливости, боролись за правду, честь и достоинство. И ваша поддержка давала мне силы и уверенность в своей правоте, поскольку зачастую приходилось в одиночку противостоять сотням коллег-депутатов из «Единой России», выступая против позиции фракции в Государственной Думе, — говорится в обращении.

Парламентарий напомнил о своих законодательных инициативах, которые он внес и которые не были поддержаны коллегами из фракции «Единая Россия»:

— Руководствуясь вашими обращениями и наказами, а также собственными убеждениями, я подготовил и внес 27 социально-значимых законопроектов. Такие, как о возврате прежнего пенсионного возраста, об отмене транспортного налога и системы Платон, о снижении тарифов ЖКХ, о праве людей на свободное волеизъявление и участие в мирных митингах и шествиях, о льготах для «детей войны», о прямых выборах мэров и губернаторов, о перераспределении бюджетных средств в пользу регионов, об отмене компенсации НДС олигархам, экспортирующим нефть и газ за пределы РФ, о добровольной вакцинации, о поддержке малого и среднего бизнеса и т.д. «Единая Россия» эти законы не поддержала так же, как и не поддержала мое выдвижение в Государственную Думу на следующий срок. Но меня поддержало абсолютное большинство моих избирателей, а также более 19 тысяч человек, которые оставили свои подписи за мое выдвижение. Из-за технических ухищрений и многочисленных уловок, которые были предусмотрены для «несогласованных» кандидатов, зарегистрироваться было невозможно. И с подобной ситуацией столкнулись практически все самовыдвиженцы, кто шел по сбору подписей. Но несмотря на все это, остаюсь верен своим убеждениям, остаюсь с вами и продолжаю принимать активное участие в общественной и политической жизни страны. Знаю, что неравнодушных, здравомыслящих и болеющих душой за Россию людей — абсолютное большинство и вместе мы преодолеем трудности. Ведь вместе мы — сила!