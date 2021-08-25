ВТБ профинансировал строительство двух жилых домов в Челябинске

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ

ВТБ открыл двум специализированным застройщикам девелоперской компании «Весна» в Челябинске кредитные линии на общую сумму 1 млрд рублей.

Новые 24-этажные здания на 340 квартир дополнят жилой комплекс в центре Челябинска, где уже заселены шесть домов и есть вся необходимая инфраструктура. Общая площадь проекта составит 42,6 тыс. кв. м, в том числе жилая – 26 тыс. кв. м. Ввод объектов в эксплуатацию запланирован на конец будущего года.

- Для ВТБ работа со строительной отраслью – стратегически важное направление, поскольку застройщики не только обеспечивают людей новым жильем, но и вносят значимый вклад в развитие экономики. Сегодня на них приходится около 10% корпоративного кредитного портфеля банка на Южном Урале, и мы продолжаем наращивать объемы поддержки строительства. С начала года ВТБ предоставил более 1,5 млрд рублей на финансирование новых объектов жилой недвижимости в регионе, − отмечает управляющий ВТБ в Челябинской области Эдуард Громов.

- Жилой квартал «Лесопарковый» стал, пожалуй, самым ярким примером ревитализации промышленных пространств в Челябинске. Мы рады, что нашим партнером в реализации финальной очереди комплекса стал один из крупнейших банков страны. Уверена, наше сотрудничество будет успешным, и еще более 300 семей получат возможность жить в одной из лучших городских локаций, − говорит Екатерина Цветкова, руководитель девелоперской компании «Весна».

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)