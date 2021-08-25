Поиски пропавшей спортсменки на озере Сургояк в Челябинской области завершились трагедией

Женщину нашли в 100 метрах от береговой линии. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области.

В Красноармейском районе Челябинской области на озере Сургояк завершились поиски 58-летней спортсменки-пловчихи, которая пропала в минувшее воскресенье. Ее тело нашли на дне водоема в 100 метрах от береговой линии. Об этом сообщили в поисково-спасательной службе региона.

— Поиск велся пешим ходом и с использованием плавсредств (с применением картплоттера и «кошек»), — сообщили в ПСС региона. — Из-за ветра и волн потребовалось значительно расширить район поиска. Всего было обследовано более 10 км береговой линии.

Известно, что пловчиха была в хорошей физической форме. Отдыхавшие на Сугояке люди неоднократно видели, как спортсменка переплывала с берега на берег, а это двухкилометровая дистанция.

Добавим, в Челябинске на прошлой неделе утонули два человека. В условиях сильной жары случилось также рекордное количество пожаров.

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