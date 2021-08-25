Из Челябинского аэропорта со следующей недели запустят прямые рейсы в Египет

Из аэропорта Челябинска в Египет самолеты будут летать два раза в неделю. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Авиакомпания Red Wings с 30 августа будет выполнять прямые рейсы из Челябинска в Египет. Улететь можно будет в Хурагаду и Шарм-эль-Шейх. Однако для этого нужно пройти вакцинацию либо ПЦР-тестирование. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта имени Курчатова.

— Для посещения Египта российским туристам необходимо предоставить сертификат о полной вакцинации, который содержит QR-код. Въезд возможен только через 14 дней после получения второго компонента вакцины. В другом случае турист должен предоставить ПЦР-тест, пройденный не позднее 72 часов до вылета в Египет, — сообщили в пресс-службе аэропорта Челябинска.

В Хургаду вылеты запланированы по вторникам в 10:20, в Шарм-эль-Шейх - по средам в 10:20. Время прибытия в Челябинск - 7:40

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