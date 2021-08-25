Билет в будущее: Текслер рассказал Путину о возможностях мультимедийного парка «Россия — Моя история»

В формате ВКС губернатор Челябинской области участвовал в заседании Президиума Госсовета под руководством президента России. Фото: скриншот видео.

В среду, 25 августа, президент России Владимир Путин в формате видеоконференцсвязи провел заседание Президиума Госсовета, посвященное развитию общего образования в стране.

Один из акцентов - усиление функции воспитания и дополнительного образования в российских школах.

«Образование, его развитие, совершенствование – это вопросы общенациональной повестки, один из ключевых государственных приоритетов, - сказал глава государства.

Важное место в формировании личности занимает патриотическое воспитание. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер на заседании рассказал о новых возможностях в сфере образования и воспитания, которые дает регионам федеральный проект мультимедийных исторических парков «Россия — моя история».

— Уже говорилось о важности патриотического воспитания, о важности знать и понимать отечественную историю, историю родного края. Вы, Владимир Владимирович, уделяете большое внимание этим вопросам. В Челябинской области парк «Россия — Моя история» мы создали в сентябре 2019 года. Его основные посетители — школьники и студенты, много онлайн форматов. Парк позволяет интересным запоминающимся образом подать историю нашей страны, сделать это по-современному, с элементами виртуальной реальности, что позволяет полностью погрузить посетителей в атмосферу исторических событий, — сказал глава региона.

Площадка парка в Челябинске многофункциональна. Он используется для профориентации и профессиональных проб для детей, которые интересуются гуманитарной сферой, IT-технологиями. На базе парка работает проект «Билет в будущее».

За два года в парке более двух тысяч южноуральских педагогов участвовали в методических семинарах. Продвигаются возможности мультимедийного образовательного пространства через региональное отделение Российского движения школьников и «Юнармии».

Кстати, 3 сентября в парке «Россия — Моя история» открывается уникальная выставка музея-заповедника «Царское село» (Санкт-Петербург). Сто экспонатов, в том числе, элементы легендарной Янтарной комнаты, расскажут об истории музея и его судьбе в годы Великой Отечественной войны.

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