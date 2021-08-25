На Южном Урале поймали мужчину, ехавшего из Сочи на сцепке между вагонами грузового поезда

Мужчину заметили, когда он проезжал станцию Кисегач. Фото: Никита ПОЛЬКО

В Челябинской области транспортные полицейские задержали мужчину, который тайком ехал из Сочи на грузовом поезде. Его заметили на сцепке между двумя последними вагонами, когда он миновал станцию Кисегач и уже направлялся в сторону Чебаркуля. Об этом сообщили в пресс-службе Южно-Уральского ЛУ МВД России на транспорте.

— По прибытии грузового поезда на станцию Чебаркуль сотрудники транспортной полиции задержали нарушителя. Им оказался 28-летний житель Магнитогорска. Он был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 11.17 КоАП РФ, — сообщили в ведомстве.

Мужчина рассказал полицейским, что возвращался в Магнитогорск после отдыха в Сочи. На грузовой поезд он сел 8 августа и таким опасным способом пропутешествовал до того момента, как его задержали. Также при себе у него были сумка с вещами и палатка.

За свою несанкционированную поездку мужчина заплатил штраф в 100 рублей.

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