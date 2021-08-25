В Челябинской области завели дело на сотрудника колонии за взятку в 300 тысяч рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Челябинской области сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении начальника отряда исправительной колонии №18 Магнитогорска. Он подозревается в получении взятки от одного из заключенных. Об этом сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

— По версии следствия, в период 2018-2020 годов подозреваемый получил взятку от осужденного в сумме более 300 тысяч рублей в обмен на создание облегченных условий содержания и оказание содействия в досрочном освобождении, — рассказал старший помощник руководителя СУ СКР по Челябинской области Владимир Шишков.

Преступление было выявлено сотрудниками регионального управления ФСБ, которые осуществляют оперативное сопровождение уголовного дела.

Сейчас решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения в отношении сотрудника ФСИН.

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