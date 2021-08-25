Провал асфальта на Российской в Челябинске устранят до 27 августа

Фото: ОНФ по Челябинской области

Комитет дорожного хозяйства Челябинска провел обследование поврежденного асфальта напротив дома №22 по улице Российской. По результатам проверки была выявлена причина образования дыры в дорожном полотне.

— Было установлено, что провал на проезжей части на улице Российской произошел на канализационном коллекторе сетей МУП «ПОВВ». В ходе проверок протечки не обнаружено, — сообщили в комитете дорожного хозяйства.

Работы по ремонту дорожного полотна выполнят до 27 августа. За них будет отвечать МУПП «ПОВВ». В настоящий момент на проблемном участке установлен водоналивной блок.

Дорожное полотно в Челябинске в этом году проваливается уже не в первый раз. В начале апреля произошел обвал асфальта возле жилого дома №7 по улице Куйбышева. Всех жильцов пришлось эвакуировать, а движение автомобилей на проблемном участке было и вовсе перекрыто. Понадобилось чуть меньше месяца, чтобы ликвидировать последствия ЧП.

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