В Челябинске выставили на продажу обанкротившийся завод холдинга «ИНСИ»

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В Челябинске продают обанкротившийся завод нетканых материалов, который принадлежит промышленно-строительному холдингу «ИНСИ». Производственная база и земельный участок площадью в 9122 квадратных метров находится на Бродокалмакском тракте. Начальная цена объекта составляет в 538, 7 млн рублей. Информация об этом содержится в федеральном реестре сведений о банкротстве.

Приобрести завод можно на аукционе, который пройдет 23 сентября. Заявки на участие в нем принимаются до 18 сентября. Сами торги предполагают собой шаг в 5%, а также необходимый задаток в 20% от общей суммы.

На территории завода находятся трехэтажный административно-бытовой корпус, четыре трансформатора, линия по производству нетканого материала и два цеха. Однако предприятие долгое время не работало. Поэтому покупателю придется самому наладить производство.

Завод начал свою работу в 2003 году. Он занимался не только выпуском нетканых материалов, но и производством средств женской гигиены, одноразового белья и микроармирующего волокна. В феврале 2019 года арбитражный суд Челябинской области признал предприятие банкротом. Кроме того, в отношении компании ввели процедуру наблюдения.

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