Челябинские разработчики решают проблему «кадрового голода» собственными силами

Согласно открытой статистике, на Южном Урале только за прошлый месяц появилось около 1000 вакансий в сфере IT, при этом больше половины из них остались без ответа. В притоке «свежей крови» нуждается и один из лидеров отрасли в регионе, поддерживающий несколько десятков крупных проектов — «Интерсвязь». Чтобы облегчить вхождение в профессию молодым и малоопытным специалистам, компания организовала собственные курсы, которые должны помочь начинающим айтишникам сделать первые шаги.

Организаторами курса совместно с компанией «Интерсвязь» выступают «Центр развития цифровых технологий» Челябинской области и UNIT 6. Программа обучения будет посвящена одному из самых перспективных направлений в IT-сфере — мобильной разработке на базе Android. Тематика выбрана не случайна: специалисты компании в данный момент поддерживают и развивают одно из самых успешных приложений социальной направленности на Южном Урале — «Интерсвязь. Умный город», количество скачиваний которого превышает 1,5 миллиона. Лекции и мастер-классы будут проводить люди, напрямую приложившие руку к его созданию и развитию.

В рамках курса претенденты изучат аспекты работы с одним из основных языков программирования на Android — Kotlin, научатся самостоятельно создавать интерфейсы мобильных приложений, изучат особенности работы с REST API, Git. Программа разбита на 3 секции. В конце каждой будет проходить контрольная проверка. В конце обучения начинающие специалисты смогут самостоятельно создавать superapp'ы, попадут на стажировку, а после и смогут устроиться на официальную работу в компанию.

Также юные айтишники получат возможность познакомиться и с внутренним миром продуктов компании Apple.Уже в начале сентября стартует курс обучения создания приложений на базе IOS. За 2 месяца начинающие специалисты смогут изучить все этапы разработки для этой платформы: от написания кода и создания интерфейса, заканчивая работой с хранилищами данных и релизом в App Store. Подать заявку и ознакомиться с подробностями курса можно на сайте цифровоепоколение74.рф. Прием заявок продлится до 2 сентября.

— Существование проблемы «кадрового голода» в IT ни для кого не секрет. Сфера, которую еще можно считать новой, развивается слишком быстро и нынешняя система образования просто не успевает подготовить достаточное количество квалифицированных кадров. Поэтому большинство компаний прибегают к созданию курсов для подготовки кадров. Это большая общая работа и в конечном итоге она оказывает благоприятный эффект на регион в целом. Мы удерживаем имидж Челябинской области, которая зарекомендовала себя в качестве важного центра цифровых разработок в стране, — рассказывает председатель совета директоров компании «Интерсвязь» Леонид Вахрамеев.

Компания «Интерсвязь» ведет активную деятельность по развитию IT-сообщества региона. Один из ключевых инструментов в достижение этих целей — объединение CHELHACK. В 2020 году компания «Интерсвязь» совместно с Napoleon IT разработали две новые программы магистратуры для ЧелГУ. Курс, рассчитанный на два года, предполагает стажировку и работу с реальными кейсами в сфере Machine Learning, Highload и Project Management. Компанией разработан образовательный проект по подготовке IT-кадров «ITIS Upgrade». Кандидаты с минимальным набором знаний в сфере могут пройти курсы по 7 специализациям. Обучение полностью бесплатно для прошедших отбор. Еще один крупный проект компании — организация хакатонов. Это городские соревнования уже состоявшихся разработчиков и тех, кто только планирует связать свою жизнь с IT-сферой. «Интерсвязь» ежегодно организует масштабные конференции #ITIS. В них принимают участие сотни IT-специалистов из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

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