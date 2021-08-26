Увеличение штрафов за безбилетный проезд депутаты Челябинской области одобрили в первом чтении

Безконтактный проезд обернется повышением штрафов Фото: Ольга СЕМЕНЮК

Депутаты Законодательного собрания приняли в первом чтении изменения в закон Челябинской области «Об административных правонарушениях». Он увеличивает штрафы за безбилетный проезд от 700 до 1,5 тысяч рублей. Однако некоторые депутаты выступили против таких штрафов.

—- Закон хороший, но недовольства касаются штрафных санкций, — заявил Павел Жолобов. — Сейчас не самое время ужесточать штрафы за безбилетный проезд и провоз багажа. И это не самая эффективная мера.

Также в законе предусмотрена установка в общественном транспорте терминалов (валидаторов) для бесконтактной оплаты проезда и введение единых проездных для всех видов транспорта. Стоить такой документ будет 1210 рублей. Именно из-за отсутствия кондукторов и контроля депутаты предлагают увеличить штрафы.

— В случае перехода на безкондукторный проезд, высвободятся около 4 тысяч кондукторов. Надо обсудить, как будет решаться вопрос с трудоустройством, — отметил председатель заксобрания Владимир Мякуш.

Большинство депутатов проголосовали за принятие законопроекта в первом чтении, 7 человек воздержались. Также решено создать специальную комиссию, которая внесет поправки до второго чтения документа.

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