Главную больницу Сосновского района возглавил врач-эндоскопиcт

Фото: минздрав Челябинской области

Исполняющим обязанности главврача в районной больнице села Долгодеревенское будет Дмитрий Киреев. Больница является центральным медучреждением Сосновского района. О назначении и.о. руководителя сообщили в министерстве здравоохранения Челябинской области.

Дмитрий Киреев — выпускник челябинской Медакадемии, интернатуру проходил в челябинской ГКБ №6 и Уральской государственной медицинской академии дополнительного образования. С 2004 по 2018 год работал врачом-эндоскопистом в ГКБ №8, затем — в ГКБ №6. В последней с 2020 года до настоящего момента занимал должность заведующего эндоскопическим отделением.

Примечательно, что между больницей Сосновского района и челябинской ГКБ №6 произошел обмен специалистами. Больницу в Долгодеревенском ранее возглавлял Владимир Самохвалов. С 16 августа он перешел в ГКБ№6, где стал главным врачом.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru