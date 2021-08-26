Клиенты Tele2 могут получить помощь экспертов при оформлении налогового вычета

Фото: Пресс-служба Tele 2

С онлайн-сервисами Tele2 клиенты получают помощь экспертов в различных жизненных ситуациях. Оформление налогового вычета – один из самых популярных запросов среди абонентов убрать, использующих консультационные услуги. Клиентам ресурса «Налогия» эксперты оказывают поддержку при получении социального, имущественного и инвестиционного вычетов. Специалисты помогут заполнить декларацию в личном кабинете, проверят комплект и содержание пакета документов, окажут круглосуточную правовую поддержку.

Для клиентов Tele2 действуют специальные условия. Воспользоваться услугой можно в режиме онлайн из любой точки мира. В рамках пакета в течение месяца убрать доступно неограниченное количество юридических консультаций, а также круглосуточная правовая поддержка. Стоимость подключения сервиса «Налогия» для клиентов компании составит 500 рублей.

Кроме этого, по условиям специального предложения пользователи Tele2 могут получить кешбэк на счет своего мобильного телефона – 100% от стоимости услуги, его начислят первой 1 000 клиентов, подключивших сервис. Средства можно потратить на оплату услуг связи. Для использования сервиса необходимо оставить заявку на сайте в разделе «Налогия», где следует указать фамилию, имя, отчество, телефон и адрес электронной почты. Акция продлится до конца августа. Подробнее об ее условиях можно узнать на сайте tele2.ru.

Илларион Яловенко, директор департамента по финансовым сервисам Tele2:

«Мы постоянно развиваем линейку финансовых сервисов и гибко подходим к потребностям клиентов. Так, абоненты Tele2 получают особые условия при использовании банковских продуктов, площадки для онлайн-инвестирования, консультаций по финансовым и правовым вопросам. Это конкурентоспособные цены, расширенный пакет услуг, кешбэк и другие преференции от партнеров. Tele2 поддерживает образ жизни своих клиентов и совместно с партнерами предлагает действительно полезные и актуальные сервисы. К таким примерам можно смело отнести помощь в получении налогового вычета».

По информации от пресс-службы Tele2