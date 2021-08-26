В Челябинске пройдут Парауральские игры «Преодоление»

Парауральские игры «Преодоление» пройдут в Челябинске 29 августа. Фото: Алексей МИКУШИН

Паралимпиада-2020 в Токио в самом разгаре. Челябинская спортсменка Валерия Шабалина уже завоевала золотую медаль в плавании. А в воскресенье, 29 августа, в столице Южного Урала пройдут свои, региональные соревнования по адаптивным видам. Организатором этих уже вторых по счету Игр (первые прошли в 2018 году) выступил директор муниципальной спортшколы по адаптивным видам спорта (АВС), призер чемпионата мира по легкой атлетике, победитель и призер крупных международных стартов, медалист чемпионатов мира и Европы по армрестлингу Вадим Алешкин.

Соревнования пройдут в воскресенье 29 августа на челябинском стадионе им. Елесиной по трем видам спорта легкой атлетике, пара-армрестлингу и дартсу.

— На состязания приедут более сотни спортсменов из Челябинска и городов области. На самом стадионе также будут работать площадки, где тренеры и специалисты представят такие виды адаптивного спорта, как настольный теннис, баскетбол на колясках, пара-тхэквондо, дзюдо, гиревой спорт. Те, кто заинтересован, могут задать любые вопросы, а также самому записаться или записать своего ребенка в челябинские секцию по адаптивные видам спорта, — отметил Вадим Алешкин.

Сегодня в челябинской областной спортивной школе по АВС занимается более 150 воспитанников (лица с поражениями опорно-двигательного аппарата, спорт глухих, спорт слепых, и спорт для лиц с интеллектуальными нарушениями).

Парауральские игры «Преодоление» пройдут в воскресенье, 29 августа на стадионе им. Елесиной (Челябинск, пр. Ленина, 84). Начало в 11.00.

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