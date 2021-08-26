В Челябинской области выросло пособие по рождению ребенка

В Челябинской области по инициативе губернатора вырос размер единовременного пособия по рождению ребенка.

С 1 декабря 2021 года размер областного единовременного пособия по рождению ребенка в Челябинской области составит 6 тысяч рублей. Сегодня депутаты Законодательного Собрания одобрили законопроект, внесенный по инициативе губернатора Алексея Текслера.

Размер выплаты составит 6 тысяч рублей (ранее сумма варьировалась от 2 до 6 тыс. рублей в зависимости от очередности). Кроме того, упрощается процедура назначения пособия.

— Мы комплексно подходим к обеспечению семей мерами социальной поддержки. Кроме введения новых пособий и льгот, оперативно меняем действующее областное законодательство, чтобы как можно больше южноуральских семей могли ими воспользоваться. Так, мы увеличиваем областное единовременное пособие при рождении ребенка для большинства его получателей в несколько раз, до единого размера, — подчеркнул губернатор.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, в областном бюджете-2022 на решение этой задачи будет дополнительно предусмотрено более 113 млн руб.

Документы для оформления пособия можно подать в районное управление соцзащиты или в МФЦ, через портал госуслуг.

Важно, что выплата положена всем новоиспеченным родителям независимо от дохода семьи.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru