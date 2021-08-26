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Здоровье26 августа 2021 12:48

Жители Челябинской области стали чаще болеть коронавирусом после второй прививки

Зато стало меньше «домашних очагов» ковида и заражений в больницах
АННА ВОЛКОВААННА ВОЛКОВА
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Заражений после "Спутника" больше, потому что людям из делали чаще, чем другие

Заражений после "Спутника" больше, потому что людям из делали чаще, чем другие

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Почти полторы тысячи южноуральцев заразились коронавирусом после прививки. Большая часть — после «Спутника» и постановки второго компонента. Такие данные озвучила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— По данным прошлой недели, в регионе зафиксировано 1496 случаев заболевания коронавирусом у привитых: 1391 — у привитых «Спутником» (из 950 тысяч привитых человек 785 тысяч поставили эту вакцину) , 81 — «ЭпиВакКорона» и 20 — «КовиВак», — сообщила Ирина Гехт. — 39% заражений — после постановки первого компонента, 61% — после второго.

Как сообщила Ирина Гехт, большинство перенесли коронавирус в форме ОРВИ либо пневмонии с незначительным поражением легких.

— Если в первую-вторую волну было больше заболевших после первой прививки, то сейчас сместилось в сторону второй, — пояснила Гехт.

По ее словам, это происходит из-за несформированности иммунитета и агрессивности вируса. Ирина Гехт напомнила, что иммунитет формируется на 42 день после прививки:

— Но прививка — не гарантирует защиту от болезни, она гарантирует ее протекание в более легкой форме.

ДЕТИ СТАЛИ ЗАРАЖАТЬСЯ РЕЖЕ

С начала пандемии в Челябинской области подтвердилось 84 570 случаев заболевания COVID-19. 63,8% случаев на сегодняшний день приходится на Челябинск, Магнитогорск, Миасс и Копейск.

— Заболеваемость поддерживается взрослым населением — это 92% заразившихся. На 5% выросло число заболевших в возрасте от 30 до 49 лет, на 19% — у людей старше 65 лет. Отмечаем снижение на 16% среди детей до года, на 21% от года до шести лет. И на 70% у подростков 15-17 лет, — сообщила Ирина Гехт.

Она добавила, что на минувшей неделе удельный вес пневмоний в структуре COVID-19 увеличился и составил 24%, выросло число внебольничных пневмоний на 5%, COVID, протекающий в форме ОРВИ, — на 68%. Снизились бессимптомные формы — практически на 7%.

Ирина Гехт сообщила, что из расследований, которые проводит Роспотребнадзор, следует, что на 32% снизилась заболеваемость в семье, в 2,2 раза — в медорганизациях.

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