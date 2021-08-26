Зеленая или Зёленая Роща? Депутаты исправили ошибку в написании поселка Челябинской области

Памятник букве "Ё" установлен в Ульяновске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Депутаты заксобрания Челябинской области приняли изменение в наименовании одного из поселков Миасса. Населенный пункт жил с ошибкой 15 лет. Народные избранники выяснили, что в постановлении правительства населенный пункт значится как «Зелёная Роща», а в приложении областного закона — как «Зеленая Роща». Теперь поселок на законных основаниях вернул свою буку «ё».

Интересно, что по данным переписи населения 2010 года, в поселке нет ни одного постоянного жителя и ни одной улицы.

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