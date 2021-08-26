«Не можем найти человека, который наладит работу»: в больнице Троицка сменят главного врача

Предыдущего главврача сняли после претензий сотрудников и пациентов Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В третью волну коронавируса в Челябинской области снилось число жалоб на медорганизации. Но они все-таки есть. Об этом на брифинге рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— Одно из кадровых решений по троицкой больнице. В прошлый период там были жалобы на отказы в госпитализации, стало это повторяться и сейчас, — сообщила Ирина Гехт. — Мы провели проверку и кадровую ротацию. В ближайшее время там появится главврач и ситуация начнет выравниваться. Троицк — непростая территория с точки зрения главврачей, не можем никак найти человека, который наладит работу.

Как ранее писал КП-Челябинск, к работе троицкой больницы в последнее время были претензии у граждан, работников медучреждения и властей. Врачи жаловались на условия работы и уровень оплаты труда. Осенью прошлого года больные коронавирусом троичане сообщали о нехватке медиков.

13 августа исполняющим обязанности главного врача был назначен Алексей Панасенко, который заведовал отделением рентгенохирургических методов диагностики и лечения.

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