В ковидные госпитали Челябинской области нагрянула проверка Минздрава

Консультировать больных ковидом будут в отдельном центре Фото: Валентина ВАГАНОВА

Южноуральские госпитальные базы и больницы проверил минздрав России, а также специалисты Департамента здравоохранения Москвы в рамках дружественного визита. Об этом рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— Они были у нас две недели, посетили больницы и практически все госпитальные базу. Где-то были даны рекомендации по части соблюдения эпидрежима и выстраивания технологии. По проверке минздрава существенных замечаний не было, — сообщила Ирина Гехт.

Она добавила, что было высказано пожелание создать консультативный центр на базе областной больницы №3, уровень которой всех впечатлил:

— В ближайшее время мы создадим центр для лечения больных с COVID-19, там же будем обучать докторов и средний медперсонал. Сейчас думаем, как все организовать с учетом телемедицинских технологий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru