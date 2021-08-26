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Здоровье26 августа 2021 13:45

В ковидные госпитали Челябинской области нагрянула проверка Минздрава

Еще один визит нанесли коллеги из Москвы
АННА ВОЛКОВААННА ВОЛКОВА
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Консультировать больных ковидом будут в отдельном центре

Консультировать больных ковидом будут в отдельном центре

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Южноуральские госпитальные базы и больницы проверил минздрав России, а также специалисты Департамента здравоохранения Москвы в рамках дружественного визита. Об этом рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— Они были у нас две недели, посетили больницы и практически все госпитальные базу. Где-то были даны рекомендации по части соблюдения эпидрежима и выстраивания технологии. По проверке минздрава существенных замечаний не было, — сообщила Ирина Гехт.

Она добавила, что было высказано пожелание создать консультативный центр на базе областной больницы №3, уровень которой всех впечатлил:

— В ближайшее время мы создадим центр для лечения больных с COVID-19, там же будем обучать докторов и средний медперсонал. Сейчас думаем, как все организовать с учетом телемедицинских технологий.

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