В Челябинске открыли курсы для пожилых людей по профилактике деменции

На занятиях обсуждают здоровье и занимаются творчеством. Фото: «Человек напротив» / vk.com

Учатся защищаться от инфекций, посещают консультации косметолога, складывают оригами и рисуют. Так проходят занятия для пожилых челябинцев в рамках проекта «Здоровое долголетие: стоп болезни!»

Организаторы помогают пожилым людям поправить здоровье и скрасить будни. С 25 августа занятия посещает новая группа. Каждую среду они встречаются, общаются и занимаются чем-то творческим. Многих женщин привлекают индивидуальные консультации косметолога-эстетиста:

— Вы знаете, я всегда была примерной! Комсомолка, спортсменка, отличница, хорошая хозяйка и идеальная мать. Но вот на себя никогда не могла найти время. Так здорово, что вы меня пригласили! — радуется участница проекта Светлана Юрьевна.

Самой старшей участнице 87 лет. Она решила заняться своим здоровьем и найти новых знакомых.

— Наши проекты направлены на сохранение здоровья. Но и к пожеланиям участников мы тоже прислушиваемся. Первая группа попросила добавить им творческих занятий. Теперь мы с удовольствием рисуем, занимаемся оригами и слушаем музыку, — рассказывает руководитель проекта Татьяна Кузнецова.

Занятия абсолютно бесплатные. «Человек напротив» реализует проект при поддержке фонда президентских грантов.

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