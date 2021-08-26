В Челябинской области переизбрали главу Контрольно-счетной палаты

Фото: КСП Челябинской области

Председателем Контрольно-счетной палаты Челябинской области повторно назначили Алексея Лошкина. Его кандидатуру выдвинул губернатор Алексей Текслер и единогласно одобрили депутаты регионального Законодательного собрания.

— Работа председателя КСП Челябинской области высоко оценивается руководством Счетной палаты Российской Федерации и лично председателем Кудриным, — заявил во время заседания депутатов первый зампредседателя Заксобрания Александр Лазарев.

На посту главы КСП Алексею Лошкину предстоит провести еще пять лет.

Алексею Лошкину 43 года, по специальности он юрист и экономист. С 1996 по 2011 год работал в областном полицейском главке. Последние три ода руководил там борьбой с экономическими преступлениями.

Позже возглавлял областное Главное контрольное управление и руководил региональным исполкомом «Единой России». Контрольно-счетную палату впервые возглавил в 2016 году.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru