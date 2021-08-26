Свободно 3-5%: почему в Челябинской области отказались разворачивать новые ковидные базы

В больницах Челябинской области для больных коронавирусом остается 200-300 свободных коек в сутки Фото: Валентина ВАГАНОВА

В больницах Челябинской области на сегодняшний день от коронавируса лечатся больше семи тысяч человек. При этом разворачивать дополнительный коечный фонд и открывать госпитальные базы пока не планируется. Об этом сообщила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

— Коечный фонд одинаков на протяжении последнего месяца. Свободный коечный фонд варьируется от 3-5%, 200-300 ежесуточно свободных коек, — уточнила Ирина Гехт. — В отличие от прошлой волны мы практически не задействовали города и муниципальные районы, они продолжают работать в плановом режиме.

Она отметила, что госпитальные базы остались только на крупных больницах. В основном больницы Челябинска. Плюс это дополнительная, вторая очередь третьей больницы, которая дала 200 коек. Отделение открыто в Миассе.

— Небольшое количество коек мы развернуто в Златоусте, чтобы не возить оттуда пациентов. В Аше открыли инфекционное отделение. Отмечу, это не ковидные базы, а отделение. Три больницы в Магнитогорске, инфекционное отделение в Карталах, Троицке, Еткуле, Верхнеуральске, Кыштыме, — добавила Ирина Гехт. — В Каслях, где была большая госпитальная база, больница работает в плановом режиме.

Ирина Гехт сообщила, что для долечивания сохраняется 500 коек.

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