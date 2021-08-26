Премьеры осени: что посмотреть южноуральцам в онлайн-кинотеатре KION

Громкой премьерой KION станет победитель Нью-Йоркского международного кинофестиваля в категории «Лучший ТВ / Веб-сериал», сериал «Коса». Это совместный проект МТС Медиа и Продюсерской компании «Среда». Сериал рассказывает о загадочной и магически привлекательной героине-следователе и расследовании ритуальных убийств молодых девушек на Куршской косе. Зрителей ждет не просто детективное расследование: это, в первую очередь, история двух молодых людей: они — одинокие и несчастные, колючие и отталкивающие — на время сближаются, чтобы вместе излечиться от старых душевных травм. Чтобы найти преступника, им придется разобраться в себе, ведь ответы на все вопросы — внутри самих героев.

Масштабной премьерой осени станет сериал «Вертинский» — биография самого известного русского шансонье ХХ века. Это история артиста, покинувшего Россию в 1919 году и вернувшегося в СССР 1943, в разгар Второй мировой. Вертинский жил, пел и был популярен в Константинополе, Париже, Берлине, Нью-Йорке, Лос-Анжелесе, Харбине, Шанхае и в Москве. Его любили прекрасные женщины, ему аплодировали королевские особы и воры. Он был человеком богемы, легким и веселым. Однако эта картина, в первую очередь, о его доброте. Об умении не судить, а пожалеть, посочувствовать любому.

Среди осенних новинок онлайн-кинотеатра KION — проект Наталии Мещаниновой «Пингвины моей мамы». Главный герой сериала, роль которого исполнил Макар Хлебников, — 15-летний школьник Гоша, проживающий в Москве. Родители юноши одержимы идеей спасти всех детей на планете и поэтому решают усыновить четвертого ребенка. Пока семья Гоши находится в центре внимания прессы, мальчик чувствует себя чужим, недостаточно хорошим и нелюбимым. Чтобы справиться с психологической травмой, Гоша решает исполнить давнюю мечту — стать стендап-комиком.

Многосерийный фильм Бориса Хлебникова «Товарищ Майор» — новый осенний проект из линейки KION-originals. В центре истории Сан Саныч Кулешов — майор ФСБ, служащий в отделе прослушки. Долгие годы Саныч был частью бездушной государственной машины. Он не задавал лишних вопросов и делал свое дело. Дожив до 50 лет, Кулешов вдруг понял, что люди — добрые, слабые и беззащитные. Они нуждаются не в слежке, а в помощи. Сан Саныч становится героем, но — тайным. Он появляется там, где его не ждут, и «причиняет добро», несмотря на то, что никто его об этом не просит.

Осенью также ожидается премьера мистического детектива в формате киносторис «Отец Сергий» — картина о борьбе с фольклорной нечистью в цифровую эпоху. Отец Сергий — бывший священник, отстраненный от служения. Теперь он раскрывает преступления, в которых замешана всяческая нечисть.

Другой крупной премьерой осени в онлайн-кинотеатре KION станет первый в России музыкальный киноальманах «Шестнадцать +». Авторы расскажут о том, что волнует современных подростков в период взросления: первая любовь, ревность, зависть, первый сексуальный опыт, принятие своего тела и сексуальности, сепарация от взрослых и попытки доказать свою значимость, одиночество. Каждая из коротких драм и мелодрам в проекте вдохновлена популярной песней.

Проекты эксклюзивно будут доступны в онлайн-кинотеатре KION уже этой осенью.

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