За каждого по 6 тысяч: количество детей теперь не будет влиять на пособие Челябинской области при рождении ребенка

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

До этого момента размер пособия увеличивался на тысячу рублей с каждым ребенком. Так, за первого единовременно платили 2 тысячи рублей, за второго — 3, за пятого и последующих детей — 6 тысяч рублей.

За поправки депутаты проголосовали единогласно, однако один из народных избранников заявил, что в его районе требуют справки, не предусмотренные законом, и попросил разобраться.

— Закон не требует документа о трудоустройстве. В Калининском управлении социальной защиты выявлено ложное информирование о необходимости наличия документа, подтверждающего отсутствие трудоустройства, — заявил Александр Долгушин. — Это незаконное требование. Нужно проверить все управления соцзащиты и предоставить информацию по факту в Калининском районе.

—- Данное пособие не привязано к трудоустройству. Возможно, это была информация о другом пособии, — прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Поправки были приняты сразу в трех чтениях и вступят в силу после публикации.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru