За каждого по 6 тысяч: количество детей теперь не будет влиять на пособие Челябинской области при рождении ребенка

Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
До этого момента размер пособия увеличивался на тысячу рублей с каждым ребенком. Так, за первого единовременно платили 2 тысячи рублей, за второго — 3, за пятого и последующих детей — 6 тысяч рублей.
За поправки депутаты проголосовали единогласно, однако один из народных избранников заявил, что в его районе требуют справки, не предусмотренные законом, и попросил разобраться.
— Закон не требует документа о трудоустройстве. В Калининском управлении социальной защиты выявлено ложное информирование о необходимости наличия документа, подтверждающего отсутствие трудоустройства, — заявил Александр Долгушин. — Это незаконное требование. Нужно проверить все управления соцзащиты и предоставить информацию по факту в Калининском районе.
—- Данное пособие не привязано к трудоустройству. Возможно, это была информация о другом пособии, — прокомментировала министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.
Поправки были приняты сразу в трех чтениях и вступят в силу после публикации.
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