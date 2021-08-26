В Челябинской области ожидается аномальная жара с грозами и градом

На Челябинскую область надвигаются грозы. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Жара в Челябинской области хоть и спала на время, но наберет свои силы в ближайшие дни. Однако вместе с ней в регионе также ожидаются ливни, грозы и град. При этом прогнозируется усиление ветра до 25 м/c. МЧС уже разослало сообщения о штормовом предупреждении.

— Ночью и днем 27 августа в отдельных районах Челябинской области ожидаются сильные и очень сильные дожди, сильные ливни, грозы, град, местами крупный, шквалистое усиление ветра при грозах 15-20 м/с, локально 25 м/с и более, — сообщили в ГУ МЧС по Челябинской области.

По данным Челябинского гидрометцентра ночью, 27 августа, температура воздуха в регионе составит +12, + 17 градусов. Будет облачно с прояснениями, местами возможны кратковременные дожди и грозы. Днем столбик термометра поднимется до +20, +25 градусов. Во второй половине суток также ожидаются кратковременные дожди и грозы. При этом порывы ветра будут доходить до 15-20 м/c.

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