«Без вас самолет добра не взлетит»: в Челябинске пройдет необычный флешмоб к Дню знаний

В этом году акция к Дню знаний «Начинаем год с добра» необычная! «Искорка Фонд» дополнил еë флэшмобом «Самолетик».

Смотрите мульт — он вдохновляет на подвиги! И присоединяйтесь к акции — без вас самолет добра не взлетит.

Смотреть видеосюжет Флешмоб «Самолётик»

Пишите номер вашей школы и сколько вам нужно флажков — на korr77@mail.ru.

Как это работает?

Вы получаете в Искорке флажки для всего класса, внеся посильный взнос от 100 рублей за флажок. Класс выходит на линейку 1 сентября с флажками.

Средства направляются на помощь онкобольным детям Челябинской области. Искорка отчитывается за расходы на сайте www.onco74.ru до конца сентября!

А дальше — игра для школьников! Дети делают из флажков самолетики, фотографируются с ними — и регистрируют фото на сайте самолетик74.рф.

Среди тех, кто зарегистрировался — розыгрыш призов для всего класса:

— 3 экскурсии для класса в ЧВВАКУШ в день полетов

— 2 похода классом в театр песочной живописи и теней Театр Скарабей

— 2 экскурсии для класса на 31 ТВ-канал 31TV.RU

— 2 мастер-класса в детском пространстве ВидимоНевидимо Студия мультипликации и медиа

— 2 расширенных экскурсии для класса в мультимедиа-парк «Россия — Моя история»

— Мастер-класс по изготовлению значков

— 3 вкусных приза (по 2 кг конфет)

Все подробности — на сайте самолетик74.рф.

Подавайте заявку на участие в акции «Начинаем год с добра» и получайте флажки-самолетики.

Для этого звоните (351) 233-66-51 или пишите korr77@mail.ru.

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