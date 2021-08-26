В челябинский медицинский вуз поступили сразу девять одноклассников

Журналистам удалось встретиться на со всеми, а лишь с пятью будущими студентами, слева направо: Илья Карачкин, Максим Панасенко, Ярослав Соколов, Ксения Казанцева и Маргарита Асьянова. Фото: hornews.com

Для Южно-Уральского государственного медицинского университета - большая редкость принимать на обучение сразу несколько студентов, которые учились в одном классе. Но в этом году таких людей набралось целых девять. Причем четверо из них будут учиться на одном факультете. Всех этих ребят связывает не только учеба в одном классе, но дружба, которую они бережно хранят на протяжении многих лет, пишет издание «Хорошие новости».

Будущие студенты окончили 102-ой лицей Челябинска, и последние несколько лет обучались по химико-биологическому профилю. Ребята не хотели, чтобы этот момент просто стал галочкой в биографии и в аттестате, поэтому решили совместно поступить в медицинский университет. В итоге выбор пал на ЮУГМУ.

Друзья рассказывают, что рассчитывают на поддержку друг друга во время учебы в вузе. Ведь у них будут некоторые предметы общие даже в том случае, если будут учиться на разных факультетах.

Кстати, у одного из одноклассников есть свой автомобиль. Не исключено, что он совсем скоро будет подвозить друзей на пары. А пока лето не закончилось, компания ездит на машине на вечеринки и на дачу.

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