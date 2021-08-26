УФАС приостановило конкурс на проектирование моста через Миасс в Челябинске

Работы по проектированию моста в рамках контракта должны завершиться в 2023 году. Фото: Сергей СОТНИКОВ

Челябинское УФАС приостановило конкурс на проектирование моста через реку Миасс в областном центре. Причиной такого решения стала жалоба, поступившая от одного из участников торгов, а именно от ООО «Уралдорпроект». Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления ФАС.

— Компания указывает на неправомерное присвоение 0 баллов по критерию «качество работ» по причине «предоставления сведений не в полном объеме, то есть не всех сведений, предоставление которых предусмотрено конкурсной документацией», — сообщили в пресс-службе управления ФАС России по Челябинской области. — По мнению компании, все необходимые данные представлены в пояснительной записке, содержащей в себе описание проведения проектных и изыскательских работ в соответствии с требованиями документации.

Заседание комиссии антимонопольного ведомства назначено на 30 августа в 13:00.

Изначально за проектирование моста готовы были заплатить 32,3 млн рублей из бюджета Челябинска. Но итоговая цена контракта составила 30,7 млн рублей. Победителем торгов стало пермское ООО «Проектно-строительная компания Камамост».

После заключения договора подрядчику будет необходимо провести все необходимые измерения. Это нужно сделать до 20 февраля следующего года. После этого у фирмы будет еще 13 месяцев на создание проекта будущего моста, согласование его с администрацией Челябинска и прохождение Главгосэкспертизы. Проект, таким образом, должен быть полностью готов весной 2023 года. Возведение моста не начнется раньше этого срока.

Помимо основной конструкции моста подрядчик обязан продумать связь дороги с ближайшими улицами — на всем участке от Братьев Кашириных до Труда. Необходимо также просчитать устройство пешеходных дорожек, ливневой канализации, мест для проезда велосипедистов и установки фонарей.

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