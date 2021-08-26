В Челябинской области сотрудник минэкологии попал под машину нарушителя, находившегося в водоохранной зоне

Нарушитель передвигался на внедорожнике. Фото: Минэкологии Челябинской области

В Челябинской области водитель внедорожника, находившийся на территории памятника природы, пытался избежать штрафа и сбил сотрудника министерства экологии. Инцидент произошел 25 августа во время рейда возле озера Большой Будогак.

— Инспектор экологического надзора попросил водителя заглушить автомобиль и выйти для составления административного протокола, сообщив, что движение и стоянка в водоохранной зоне природного памятника запрещена. Однако нарушитель отказался выполнить законные требования инспектора и попытался скрыться на автомобиле, совершив резкий маневр и наезд на сотрудника ОГУ «Особо охраняемые природные территории», — рассказал заместитель министра экологии Челябинской области Виталий Безруков.

Инспектор после случившегося отделался ушибами. Он смог передать информацию полицейским, и нарушителя задержали в тот же день.

Водителем автомобиля оказался житель поселка Степного в Верхнеуральском районе. Сейчас в отношении него решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru