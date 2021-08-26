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Общество26 августа 2021 19:20

В Челябинской области наказали птицефабрику «Равис» за куриный помет, оставленный на полях

Предприятию выписали штраф на крупную сумму
Ян СтоевЯн Стоев
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Поля, где сбрасывался помет, находятся во владении птицефабрики.

Поля, где сбрасывался помет, находятся во владении птицефабрики.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Птицефабрику «Равис», которая находится под Челябинском, привлекли к административной ответственности за куриный помет, оставленный на полях. Проверка Россельхознадзора и прокуратуры выявила, что предприятие не исполняет обязанностей по рекультивации своих земель.

— В июне управлением Россельхознадзора совместно с прокуратурой Сосновского района было установлено, что части земельного участка сельскохозяйственного назначения общей площадью 74,9 га, расположенного примерно в 2 км от поселка Рощино, захламлены остатками сухих и жидких отходов органического происхождения, имеющими характерный запах куриного помета. К месту захламления ведут следы грузовой техники. Собственником вышеуказанного земельного участка является ООО «Равис – птицефабрика Сосновская», — сообщили в пресс-службе Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«Равису» предстоит выплатить штраф в размере 200 тысяч рублей. Постановление Россельхознадзора вступило в законную силу 26 августа.

Напомним, в начале июня птицефабрику «Равис» оштрафовали на 600 тысяч рублей. Природоохранная прокуратура совместно с сотрудниками Роспотребнадзора и Россельхознадзора установили, что на предприятии систематически нарушались ветеринарные, санитарные и экологические нормы, установленные законодательством.

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