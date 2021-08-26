Третья победа в Кубке губернатора-2021: «Трактор» переиграл «Автомобилист» в овертайме

"Трактор" в финале Кубка губернатора-2021 сыграет с "Автомобилистом". Фото ХК "Трактор".

В начале третьего периода счет на табло был 2:2, и заключительная 20-минутка стала решающей в этом матче. До этого команды поочередно выходили вперед. В первом периоде «Автомобилист» открыл счет, во втором - гол Никиты Тертышного выровнял игру. Счет стал 1:1. Через пять минут Лукаш Седлак вывел «Трактор» вперед, но в начале третьего отрезка матча екатеринбуржцы снова сравняли счет — 2:2.

Основное время этого предсезонного уральского дерби так и закончилось вничью

Этот матч ничего не решал в плане турнирного расположения команд. И «Трактор», и «Автомобилист» уже гарантировали себе выход в финал. Матч за первое место завтра 27 августа (начало в 17.00). А старт нового сезона КХЛ уже 3-го сентября: в Челябинске «Трактор» сыграет с «Сибирью».

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