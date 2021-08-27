В Челябинске человек погиб на пожаре

Пожар случился в одноэтажном доме. Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Пожар произошел ранним утром 27 августа на 3-м Бульварном переулке в Тракторозаводском районе Челябинска.

Загорелась одна из квартир в одноэтажном доме на четырех хозяев.

Как рассказали в региональном ГУ МЧС, вспыхнули старые вещи на площади 4 квадратных метра.

Пожар удалось потушить, но хозяин квартиры задохнулся в дыму. Прибывшие медики скорой помощи констатировали смерть от отравления продуктами горения.

Соседи рассказали, что погибший злоупотреблял алкоголем, курил в помещении и не раз прежде засыпал с непотушенной сигаретой.

Наиболее вероятной причиной пожара, из-за которого умер мужчина, в МЧС считают неосторожное обращение с огнем при курении.

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