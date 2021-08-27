Мишустин выделил деньги на достройку школы в микрорайоне «Академ Риверсайд»

Губернатор Алексей Текслер держит на контроле вопрос достройки школы в микрорайоне новостроек. Фото: gubernator74.ru

Долгожданную для жителей челябинского микрорайона «Академ Риверсайд» школу строят по госпрограмме «Стимул». Деньги в федеральном бюджете на здание, рассчитанное на 1100 мест, предусмотрены в 2022-23 гг.

Как сообщает пресс-служба губернатора, образовательное учреждение откроется раньше установленного срока. В региональном минобре пояснили, что после того, как строители подпишут акт готовности объекта, начнется процедура оформления нормативно-правовых документов, в том числе, лицензирование. Документ об окончании строительных работ ждут на днях.

В феврале губернатор Челябинской области обсуждал вопрос ускорения финансирования строительства социально значимого учреждения с зампредседателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении Челябинской области более 270 млн рублей на ускоренное завершение строительства важной для жителей новостроек школы.