Снова в школу: в Челябинской области вырос спрос на детские смарт-часы

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МТС проанализировала летний спрос на гаджеты для школьников в розничных салонах Южного Урала накануне учебного года. По сравнению с прошлым летом жители региона приобрели вдвое больше детских часов, причем, судя по цветовым предпочтениям покупателей, гаджеты чаще брали для девочек, чем для мальчиков.

Самой популярной моделью часов среди южноуральских родителей стали розовые Elari KidPhone 2 с функцией определения местонахождения ребенка. На втором месте с отставанием 20 процентов аналогичная модель черного цвета. В тройку популярных детских часов в Челябинской области также вошли Jet Kid Star серо-розовой расцветки с функцией GPS.

Более 50 процентов продаж детских часов на Южном Урале области пришлось на Челябинск. Второе место по количеству приобретенных детских смарт-часов занял Магнитогорск, третье место — Златоуст.

— Ежегодно в преддверии учебного года мы фиксируем рост спроса на детские девайсы. Все чаще родители школьников отдают предпочтение функциональным устройствам, которые помогают отслеживать местоположение ребенка, контролировать его список контактов, при этом не отвлекают от учебы. Уверен, благодаря этим преимуществам популярность смарт-часов для школьников ближайшие годы продолжит расти, — отметил директор МТС в Челябинской области Андрей Березной.

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