В Челябинской области за день обнаружили еще 378 случаев коронавируса

Почти 85 тыс. человек заболели коронавирусом Фото: Валентина ВАГАНОВА

За последние сутки в Челябинской области выявили 378 новых случаев коронавируса.

На лечении сейчас находятся 7417 больных Covid-19.

По данным областного министерства здравоохранения, за день от коронавируса в регионе умерли 23 человека.

За все время эпидемии в Челябинской области подтвердили 84 тыс. 948 случаев коронавируса.

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