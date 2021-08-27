В Магнитогорске пройдет всероссийская выставка роботов и трансформеров

Приобщиться к инновационным технологиям можно будет с 11 сентября по 31 октября в ТРК «Гостиный двор» на 2 этаже.

Наш мир становится все более фантастическим и необычным. Теперь управлять почти любой техникой может автопилот, и каждый может завести у себя дома животное, которое вовсе не обязательно кормить и выгуливать. Все это стало возможным благодаря робототехнике.

Роботы давно перестали быть чьей-то выдумкой и прочно поселились в наших домах и общественных местах. Чего только стоит робот-пылесос, который помогает нам экономить драгоценное время! Или кофе-машина, что делает самый вкусный кофе.

Это лишь малая часть всего разнообразия механических созданий. Существуют и роботы-профессионалы — кулинары, танцоры и акробаты. Увидеть их всех можно прямо в нашем городе! Более 150 уникальных роботов приехали в ТРК Гостиный двор, чтобы открыть прекрасный и загадочный мир технологий для вас и ваших детей.

Новейшие боевые и интеллектуальные машины со всех уголков планеты собрали на площади больше 2000 квадратных метров. С 11 сентября по 31 октября гости выставки не только увидят этих роботов, но и смогут повзаимодействовать с каждым из них. Помимо роботов на выставке можно сходить в фотозону Буллеттайм. В ней можно и нужно фотографироваться (причем бесплатно), чтобы получить динамичное фото на память.

Для самых любознательных посетителей на выставке организованы мастер-классы, где можно самостоятельно (под руководством опытного наставника) создать уникальный шлем робота, собственный меч джедая, реактор Железного человека, трансформера или создать объемную картину 3D ручкой.

Также вы сможете сразиться во всех 8 зонах виртуальной реальности; прокатиться подобно настоящему космонавту на гироскопическом колесе; проверить себя на «прочность», осваивая захватывающий дух аттракцион «Total Cube»; почувствовать себя Джеймс Бондом, повторяя ловкость героя в лазерном лабиринте; сразиться между собой или целой компанией в увлекательном, но безопасном лазертаге.

Изюминкой выставки можно по праву считать необычную галерею картин, в точности «оживших» картин. Изобразительное искусство в стиле «Гарри Поттера» и «Дориана Грея» удивит даже самого искушенного зрителя.

12-метровый Оптимус Прайм — скоро будет ждать вас у входа в ТРК Гостиный двор, собирая возле себя истинных фанатов и прохожих зевак.

Но и это еще не все! Организаторы выставки обещают ежедневно радовать гостей увлекательными шоу-программами, которые также входят в стоимость входных билетов.

Шоу будут проводиться каждые 30 минут с 10:00 до 21:00.

Гости смогут увидеть: парад роботов, бои роботов, шоу роботов-акробатов, а также физические и химические опыты — Тесла шоу и КРИО шоу.

Расписание шоу-программ и всю подробную информацию можно найти на сайте выставки.

Тут же можно получить бесплатный детский билет! Количество билетов ограничено. Сроки проведения акции уточняйте на сайте.

Не пропустите самую масштабную и высокотехнологичную выставку страны, пока она гостит у нас — в Магнитогорске!

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