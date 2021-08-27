В Кыштыме рабочий упал в проем между лестничными пролетами в полуразрушенном здании

Спасатели подозревают, что рабочий нарушил технику безопасности. Фото: поисково-спасательная служба Челябинской области

В Кыштыме серьезно пострадал рабочий, трудившийся на разборе промышленного здания на улице Аношкина. Инцидент произошел 26 августа.

Мужчина упал с высоты третьего этажа, провалившись между лестничными пролетами.

— 47-летний мужчина получил множественные ушибы головы, а также сложные переломы руки и ноги, — рассказали в региональной поисково-спасательной службе.

На место происшествия прибыли медики, они оказали первую помощь рабочему, но не смогли унести его в машину скорой помощи. Дело в том, что в здании уже демонтировали часть лестничных проемов и перила, пробраться по полуразрушенным конструкциям, неся пострадавшего, было невозможно.

Врачи вызвали спасателей. Те с помощью специальных носилок спустили пострадавшего на землю, а затем донесли до медицинского автомобиля.

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