Полицейские в Челябинской области помогли гражданину Индии

Индиец забыл сумку в электричке. Фото: жно-Уральскоге ЛУ МВД России на транспорте

Сотрудники транспортной полиции в Троицке помогли вернуть потерянные вещи гражданину Индии. Иностранец прибыл в Челябинскую область получать высшее образование. На электричке «Челябинск-Карталы» молодой человек приехал в Троицк. Уже в городе студент заметил, что забыл в вагоне сумку с личными вещами. Поезд к тому времени ушел со станции.

Иностранец бросился за помощью к дежурившим на перроне полицейским. Те сразу же связались с поездной бригадой, опросили свидетелей и разыскали сумку индийца. В результате оставленные вещи благополучно вернули студенту.

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