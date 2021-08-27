В Челябинске отремонтируют дорогу в микрорайон Чурилово

По Енисейской можно быстро попасть Чурилово в Ленинский район и Копейск. Фото: администрация Челябинска

В Челябинске начался долгожданный ремонт улицы Енисейской, которая ведет в Чурилово, а также к многочисленным садам и поселкам. Речь идет об участке от поворота на Копейское шоссе до ж/д переезда. По ней можно быстро попасть Чурилово в Ленинский район и Копейск.

— Перед основными работами провели расчистку обочин от мусора и сделали две водопропускные трубы. В зоне постоянного подтопления прочищен водоотводной кювет, дорожные отметки будут подняты в этом месте примерно на 25 см, — рассказали в пресс-службе администрации Челябинска.

Долгое время жители заваливали мэрию жалобами на эту дорогу. Ремонт обещают завершить до 20 сентября 2021 года.

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