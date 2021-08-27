Медицина, наука, среда: Алексей Текслер назвал задачи развития закрытых городов

В Снежинске губернатор участвовал в форуме городов высокого научного и технического потенциала. Фото: gubernator74.ru

Во время визита в закрытый город Снежинск губернатор Челябинской области участвовал в V Форуме городов высокого научного и технического потенциала. В Челябинске три города живут и развиваются в этом ключе — Снежинск, Озерск, Трехгорный. Муниципалитеты находятся в зоне внимания крупных государственных российских компаний. В Снежинске это — ядерный центр им. академика Забабахина

Как сообщает пресс-служба главы региона, системное сотрудничество Челябинской области с госкорпорацией «Росатом» основано на работе по развитию трех атомградов. Исполнение заключенного соглашения о сотрудничестве находится на постоянном контроле губернатора.

Губернатор перечислил проблемы, стоящие перед закрытыми городами. Например, здравоохранение. Эта тема звучит в итогах соцопросов, которые проводит региональная власть.

Губернатор отметил, что «Росатом» наравне с регионом включится в проблематику. Нужна возможность участвовать в работе Федерального медико-биологического агентства, самостоятельной структуры, которая во всех ЗАТО организует процесс здравоохранения.

Вторая задача — вопрос обороноспособности страны, вопрос лидерства в научно-исследовательской работе закрытых городов.

Третья — это среда. Без городской среды, без здравоохранения, образования, безусловно, невозможно это выполнить. Это общая задача и Росатома, и региональной власти, подчеркнул губернатор.

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