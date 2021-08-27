В челябинском микрорайоне Парковый появится новый пешеходный переход

Фото: администрация Челябинска

На Краснопольском проспекте в Челябинске, рядом с жилым комплексом «Пара» появится нерегулируемый пешеходный переход. Обустраивать его начали уже сегодня, 27 августа. В ближайшее время нанесут необходимую дорожную разметку.

Как сообщили в мэрии Челябинска, открыть переход решили по многочисленным просьбам жителей микрорайона.

Ранее новый светофор решили установить на подходе к новой челябинской набережной. Схема движения изменится на улице Красной.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru