Судак длиной меньше 35 сантиметров должен еще поплавать

Новые правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна вступают в силу 1 сентября 2021 года. Челябинская область как раз относится к этой территориальной совокупности водных объектов, и это значит, что все южноуральцы, имеющие отношение к рыболовству, должны эти правила изучить и соблюдать их требования.

Изменения в ранее существовавшие правила касаются в основном установления новых размеров улова по видам рыбы. Как пояснили в Отделе государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Челябинской области Нижнеобского территориального управления Росрыболовства (отдел госконтроля), новые правила рыболовства устанавливают следующие промысловые размеры улова для рыбаков-любителей Челябинской области: минимальный размер рыбы — для судака 35 сантиметров (прежний размер 30 см), для карпа и сазана — 30 см (ранее на этот вид рыбы ограничение размеров не распространялось). Прежними остались промысловые размеры для щуки — 30 см, жереха — 30 см, леща — 20 см, рака — 9 см.

— Рыба, которая меньше указанных размеров, подлежит немедленному выпуску в среду обитания с наименьшими повреждениями. Устанавливается и новая норма вылова. Общая суточная норма добычи водных биологических ресурсов (рыбы) для рыбака-любителя — 8 килограммов, из которых не более 3 кг (или 15 экземпляров) должно приходиться на сиговые виды рыб, и 5 кг — на такие виды как лещ, судак, щука, сазан (в прежних правилах суточная норма на сазана не устанавливалась), карась, плотва, окунь. Если гражданин превысил суточную норму вылова, он, по правилам рыболовства, обязан прекратить рыбачить, — поясняет начальник отдела госконтроля Владимир Борисов. — В случае пребывания на водном объекте более одних суток, независимо от количества времени, проведенного на рыбалке, например, в течение недели, разрешено выловить и, соответственно, увезти с собой не более двух суточных норм вылова, то есть не более 16 килограммов рыбы.

В правилах остался запрет на использование лесковых сетей и на само присутствие граждан с такими сетями на водоемах, в водоохранной зоне и прибрежных защитных полосах водоемов. При этом появилась оговорка, что изымать сети из водоема можно только в присутствии сотрудников рыбоохраны или органов внутренних дел. То есть самовольно отбирать и уничтожать сети нельзя, как это делали ранее, например, представители общественных организаций. Дополнительно введен запрет наутилизацию (уничтожение) сетей вне специально предусмотренных для сбора мусора мест.

Нарушение действующих правил рыболовства чревато для рыбаков-любителей административным штрафом в размере от двух до пяти тысяч рублей с конфискацией лодки и других орудий добычи водных биологических ресурсов или без таковой. При этом нарушитель должен будет возместить нанесенный Российской Федерации ущерб (в среднем одна голова незаконно выловленной рыбы оценивается в 250 рублей).

В новые правила вошли изменения, инициированные и минсельхозом Челябинской области. Предложения по совершенствованию нормативной базы с учетом практики ведения рыболовства и рыбоводства министерство сельского хозяйства региона вносит в федеральный орган — Нижнеобское территориальное управление — на постоянной основе,— рассказал начальник отдела рыбоводства и рыболовства областного минсельхоза Алексей Екимов. Так, в новых правилах рыболовства озеро Синара, Магнитогорское и Шершневское водохранилища выведены из сферы промысловой добычи рыбы. Это предложение министерство направило по инициативе муниципалитетов, для которых эти водоемы являются не только питьевыми источниками, но и историческим местом отдыха горожан, на них рыбачит большое количество рыбаков-любителей. Следующим этапом, как ожидает министерство, будет внесение в правила запрета на промышленную добычу рыбы еще на 27 водоемах Челябинской области. Такой список был направлен в Нижнеобское территориальное управление в начале года.