Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Челябинск
ФотоКурганВидеоCovid-19 в ЧелябинскеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаЛучший строительКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Челябинск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество30 августа 2020 6:00

Обладательница бархатного голоса Анна Егоян приедет в Челябинск читать стихи

Произведениями девушки в Instagram и YouTube заслушивается миллион подписчиков
Варя РОМАНОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото из личного архивы Анны Егоян

Фото из личного архивы Анны Егоян

В день города в Челябинске ждут творческую гостью. К нам приедет поэтесса и чтец Анна Егоян. Девушка известна в интернете бархатным голосом и классическим репертуаром. 11 сентября у жителей будет возможность понять, почему в сети так восхищаются утонченной натурой Егоян.

Фото из личного архивы Анны Егоян

Фото из личного архивы Анны Егоян

О молодой поэтессе, родившейся в Армении, узнали в 2017 году. Тогда Анна выложила первые видео чтения стихов. Астахова, Шекспир, Рождественский, Цветаева — в репертуаре девушки проникновенные и романтичные произведения. Свои она стала писать тремя годами ранее — в периоды переживаний и грусти. Их она тоже декламирует публике.

Если вы ни разу не слышали об этой поэтессе, включите трехминутное видео ниже.

В Челябинск Анна Егоян едет с новой программой — «Человеку нужен человек». Поэтический вечер устроят 11 сентября в 19:00 в концертном зале им. Прокофьева. И к приезду поэтессы «Комсомольская правда» разыгрывает 2 билета на концерт.

Смотреть видеосюжет
«Прошлое - это прекрасно, моя Мари...» - Anna Egoyan (автор - Джио Россо)
«Прошлое - это прекрасно, моя Мари...» - Anna Egoyan (автор - Джио Россо)
Автор музыки и исполнитель: Мартин Маргарян https://instagram.com/martin.piano?utm_medium=copy_link Автор Стихотворения: Джио Россо Текст: Прошлое это прекрасно, моя Мари, только с собой его, милая, не бери. Лучше оставь его в бабушкином сундуке, или у мамы в шкатулке, но в рюкзаке, что ты несешь за плечами, его не храни, слишком тяжелый камень, моя Мари. Прошлое это как детство, скажи прощай, изредка воскресеньями навещай. Но никогда в глаза ему не гляди, прошлое это зараза, моя Мари. Белый осколок чашки, причуда, пыль, и на земле лежащий сухой ковыль. Это товар без возврата, пробитый чек, смуглый мальчишка с родинкой на плече, что целовал под саваном темноты, первый бокал мартини, табачный дым. Всё, что когда-то выгорело костром: истина, безмятежность, невинность, дом. Ты не святая, зачем тебе этот крест? - сотни отпущенных рук, опустевших мест. Всё, что не прижилось и не проросло, даже вот это ангельское крыло. Выбрось его с рождественской мишурой, смело шагай под звёздами, громко пой. Прошлое это так больно, моя Мари, всё, что нельзя исправить и изменить. Каждое грубое слово, кривой совет, тот утонувший в море цветной браслет. Слёзы на выпускном и последний вальс. Что-то хорошее тоже, но в том и фарс: это есть якорь, что тянет тебя ко дну, в прошлый четверг, в растаявшую весну. Если не сможешь и не шагнешь вперед, то, что давно истлело, тебя сожрёт. Брось его в пламя, гляди, как оно горит, полку освободи для другой любви. Прошлое это прекрасно, моя Мари, только с собой ни за что его не бери. #АннаЕгоян #поэзия #стихи Подпишись на мой YouTube-канал https://www.youtube.com/channel/UCNntMNZ_7fPdj_kRb7hgGyw Instagram https://www.instagram.com/egoyan_anna/ Telegram https://t.me/Egoyan_Anna_official TikTok https://vm.tiktok.com/ZSJegx8y6/ VKontakte https://vk.com/egoyananna5 Facebook https://www.facebook.com/anna.egoyan.39?_rdc=2&_rdr

Чтобы выиграть пригласительные, нужно подписаться на аккаунты поэтессы и организатора концерта в «Инстаграме» и отметить друга под постом «Комсомолки» друга. Итоги розыгрыша подведем завтра, 31 августа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru