Обладательница бархатного голоса Анна Егоян приедет в Челябинск читать стихи

Фото из личного архивы Анны Егоян

В день города в Челябинске ждут творческую гостью. К нам приедет поэтесса и чтец Анна Егоян. Девушка известна в интернете бархатным голосом и классическим репертуаром. 11 сентября у жителей будет возможность понять, почему в сети так восхищаются утонченной натурой Егоян.

Фото из личного архивы Анны Егоян

О молодой поэтессе, родившейся в Армении, узнали в 2017 году. Тогда Анна выложила первые видео чтения стихов. Астахова, Шекспир, Рождественский, Цветаева — в репертуаре девушки проникновенные и романтичные произведения. Свои она стала писать тремя годами ранее — в периоды переживаний и грусти. Их она тоже декламирует публике.

Если вы ни разу не слышали об этой поэтессе, включите трехминутное видео ниже.

В Челябинск Анна Егоян едет с новой программой — «Человеку нужен человек». Поэтический вечер устроят 11 сентября в 19:00 в концертном зале им. Прокофьева. И к приезду поэтессы «Комсомольская правда» разыгрывает 2 билета на концерт.

Смотреть видеосюжет «Прошлое - это прекрасно, моя Мари...» - Anna Egoyan (автор - Джио Россо)

Чтобы выиграть пригласительные, нужно подписаться на аккаунты поэтессы и организатора концерта в «Инстаграме» и отметить друга под постом «Комсомолки» друга. Итоги розыгрыша подведем завтра, 31 августа.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru