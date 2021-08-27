Народные рецепты и высокую кухню представят южноуральцы на «Вкусах России»

Десять малых и средних агропредприятий Челябинской области примут участие в Национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России». Конкурс организован Минсельхозом Российской Федерации, чтобы помочь предпринимателям в продвижении новых продуктов и гастрономического агротуризма. Народное голосование за любимые продукты состоится на сайте конкурса с 20 октября по 7 ноября.

Во втором по счету Национальном конкурсе «Вкусы России» примут участие и новички, и конкурсанты прошлого года. За победу в конкурсе вновь будут бороться «Подсолнечное масло «Брединское» (ООО «Перспектива»), «Аргаяшский гусь» (мясо гуся в собственном соку от сельхозкооператива «ГусАр»), «Султановский сыр» (выдержанные полутвердые сыры), «Краснопольский сыр» (выдержанные сыры по швейцарским технологиям от индивидуального предпринимателя Елены Семенцовой). ООО «Революция вкуса» — победитель прошлого года — представит два бренда: уже известный — «Сыры из Сыростана» (ремесленные сыры премиального качества по оригинальным и классическим рецептам) и дебютный — «Миасский ресторан в банке» (гастрономические консервы с ресторанными блюдами). Квашенная капуста по старинным рецептам предстанет под брендом «Петровские соленья». О своей продукции рассказал руководитель фермерского хозяйства из Красноармейского района Антон Козлов:

— Мы производим квашеную капусту без использования консервантов, полностьюнатуральную, по домашним рецептам, так готовили наши бабушки и мамы. Квашеной капусты на полках в сетях нет, есть маринованная капуста с добавлением уксуса и воды, это совсем другой продукт — она вкусная, но не такая полезная. Используем овощи, выращенные в нашем хозяйстве, а также казачьим обществом на хуторе «Миасский». Сохранению вкуса и всех полезных свойств нашей продукции способствует экологичная современная крафтовая упаковка.

Новые участники конкурса представляют популярные продуктовые направления мясной переработки и готовых пищевых продуктов, а также традиционный уральский мед. Это бренд «Уральский окорок» (сыровяленый окорок от индивидуального предпринимателя Евгения Чепурина). Бренды «Уха по-уральски», «Солянка по-уральски», «Пюре картофельное с овощами по-уральски» — продукты из сухих смесей, не требующие варки, от ООО «Новые продукты», руководитель Марина Берестова. «Таяндинский мед» от личного подсобного хозяйства «Вкус меда» Павла Вшивцева. «Дубровские колбасы» от ООО «Племенной конный завод «Дубровский» (вареная колбаса «Экстра»).

Напомним, что в 2020 году в Национальном конкурсе «Вкусы России» приняли участие семь малых предприятий — производителей продуктов питания из Челябинской области. «Революция вкуса» (Сыроварня «Известнáя») заняла третье место в номинации «Из нашей деревни» (население территории, где действует предприятие, до трех тысяч человек), а также вошла в топ-10 участников в номинации «Загляните на огонек» для брендов, имеющих перспективы по развитию туристического потенциала территории.