За день в работе челябинских маршруток нашли более 350 нарушений

Пассажиров перевозят на неисправных автобусах Фото: Андрей АБРАМОВ

В Челябинске сотрудники ГИБДД всего за день обнаружили более 350 нарушений, допущенных водителями маршрутных такси. Общественный транспорт проверяли 26 августа.

У 92 автобусов во время инспекции заметили технические неисправности. Одну из маршруток и вовсе сняли с рейса и эвакуировали: у нее была сломана тормозная система.

В 54 случаях водители маршрутных такси нарушили правила маневрирования и перестроения в транспортном потоке.

В 34 маршрутках оказалось слишком много пассажиров, больше, чем допускают правила перевозок.

Среди других нарушений — отсутствие полисов ОСАГО, нечитаемые автомобильные номера, отсутствие тахографов в автобусах, выполняющих межмуниципальные рейсы.

— В отношении должностных лиц транспортных предприятий, ответственных за эксплуатацию автобусов, возбуждены дела об административных правонарушениях, — сообщили в ГИБДД Челябинской области

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