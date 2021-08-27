За день в работе челябинских маршруток нашли более 350 нарушений

Пассажиров перевозят на неисправных автобусах
Фото: Андрей АБРАМОВ
В Челябинске сотрудники ГИБДД всего за день обнаружили более 350 нарушений, допущенных водителями маршрутных такси. Общественный транспорт проверяли 26 августа.
У 92 автобусов во время инспекции заметили технические неисправности. Одну из маршруток и вовсе сняли с рейса и эвакуировали: у нее была сломана тормозная система.
В 54 случаях водители маршрутных такси нарушили правила маневрирования и перестроения в транспортном потоке.
В 34 маршрутках оказалось слишком много пассажиров, больше, чем допускают правила перевозок.
Среди других нарушений — отсутствие полисов ОСАГО, нечитаемые автомобильные номера, отсутствие тахографов в автобусах, выполняющих межмуниципальные рейсы.
— В отношении должностных лиц транспортных предприятий, ответственных за эксплуатацию автобусов, возбуждены дела об административных правонарушениях, — сообщили в ГИБДД Челябинской области
К ЧИТАТЕЛЯМ
Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.
Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77
Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм
Почта: kpchel@phkp.ru