ВТБ Мобайл раскрыл данные по заблокированным звонкам мошенников

Фото предоставлено пресс-службой ВТБ

По данным аналитиков ВТБ Мобайл, в 2021 году абонентам мобильного оператора стали в два раза чаще звонить с подменных номеров либо с некорректной нумерацией. На такие вызовы сегодня приходится около 60% заблокированных входящих звонков и лишь 20% совершаются из нелегальных кол-центров. В прошлом году 50% нежелательных звонков составляли прозвоны из мошеннических кол-центров (с помощью устройств для агрегации SIM-карт), а 30% приходилось на звонки с подменных номеров.

Специальную систему мониторинга мошеннических атак ВТБ Мобайл запустил в прошлом году. С ее помощью оператор анализирует все входящие голосовые звонки и блокирует нежелательные. В результате чего вызовы с подменных номеров, с некорректной нумерацией или спам абоненту не поступают.

«ВТБ Мобайл уделяет приоритетное внимание безопасности. Мы предлагаем не только максимальную защиту связи, но и подмены SIM-карт, защиту от спам-звонков, различных платных подписок или непредвиденных списаний. Все эти услуги бесплатны для абонентов и автоматически включены во все наши тарифные планы, в отличии от предложений других игроков на рынке. За последний год попытки мошенников дозвониться до клиентов участились. Мы заблокировали 5% от всех поступающих абонентам вызовов – это высокий для рынка показатель. Понимаем, что с развитием технологий злоумышленники будут придумывать новые методы общения с клиентами, поэтому мы намерены усилить меры безопасности. В 2022 году ВТБ Мобайл планирует запустить информирование абонентов о поступающих им вызовах. На экран смартфона будут выводиться данные о предполагаемом характере звонка. Поэтому, если номер включен в базу нежелательных телефонов, система оповестит об этом клиента. Дополнительно к этому мы рассчитываем интегрировать для сети и специальный сервис СМС-фильтрации сообщений», – отметил Владислав Соколов, генеральный директор ВТБ Мобайл.

ВТБ запустил мобильного оператора ВТБ Мобайл в 2019 году. Его абоненты получают связь по выгодным тарифам без роуминга по России, при этом могут оплачивать до 100% услуг связи бонусами программы лояльности ВТБ Мультибонус. Сейчас SIM-карту ВТБ Мобайл можно приобрести во всех отделениях банка в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской, Калининградской, Волгоградской, Челябинской, Кемеровской, Белгородской областях и в Пермском крае.

Оператор также предоставляет услуги связи с использованием технологии eSIM, которая позволяет отказаться от традиционной пластиковой SIM-карты. С ее помощью владельцы ряда моделей смартфонов могут подключить мобильную связь дистанционно через приложение «ВТБ Мобайл Старт».

Материал предоставлен пресс-службой банка ВТБ (ПАО)