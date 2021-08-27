Трое челябинцев попытались ограбить спа-салон

Грабители вооружились пневматическим пистолетом Фото: Иван МАКЕЕВ

Трое мужчин вломились в спа-салон на улице Чичерина в Челябинске. Они решили совершить ограблений ранним утром — около 4:00. Угрожая пневматическим пистолетом, они потребовали у 20-летней девушки-администратора отдать им все деньги из кассы. Но касса в тот момент оказалась пуста. Тогда неудачливые грабители сбежали.

Как рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД, двоих подозреваемых в нападении удалось задержать. Это мужчины 22 и 23 лет, оба нигде не работают. Обоих поместили в СИЗО. Третьего сообщника пока ищут.

В полиции возбудили уголовное дело о разбое. Налетчикам грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

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